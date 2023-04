Giovedì 20 Aprile 2023, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Arriva l’eclissi solare ibrida. Questo raro tipo di eclissi avviene circa ogni 10 anni, durante la quale si può osservare sia un’eclissi totale che anulare in base a dove ci si posiziona. L’evento è visibile solo nelle regioni del Pacifico meridionale, dall’Indonesia all’Australia. Dall’Italia, purtroppo non è possibile vederlo in quanto avviene nella notte fra il 19 e il 20 aprile.