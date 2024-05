Lanciato dalla base californiana di Vandenberg con un razzo Falcon 9, il satellite EarthCare, protagonista di una delle più complesse missioni di osservazione della Terra. Ha infatti il compito di raccogliere dati su nuvole e aerosol, che aiuteranno a capire i cambiamenti climatici. Nata dalla collaborazione fra Agenzia Spaziale Europea e agenzia spaziale giapponese Jaxa, la missione EartCare (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) ha un importante il contributo da parte dell'Italia, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana e l'industria, con Leonardo.

Deployment of @ESA_EO’s EarthCARE with @SpaceX



This is the 56th Falcon 9 launch of 2024 and the 18th launch of Falcon 9 [this year] from Vandenberg Air Force base in California!



May 28, 2024