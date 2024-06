Dumbphone, cos'è la nuova tendenza in voga tra i giovani: ecco molti rinunciano allo smartphone

Una vera e propria nostalgia anni '90. Se, infatti, gli smartphone sono diventati un accessorio necessario per tantissime persone in tutto il mondo, qualcuno oggi sente il bisogno di tornare indietro nel tempo e unirsi al movimento dei dumb phone, coloro cioè che utilizzano dei telefoni che offrono un'esperienza del tutto semplice e non invasiva.

L'incremento delle vendite dei dumbphone

Si tratta di un trend sempre più in aumento: crescono significativamente le vendite di dumbphone, soprattutto in Nord America. Come riporta BBC News, diversi proprietari di negozi di telefonia raccontano che i clienti cercano sempre più dispositivi a bassa tecnologia. E se da una parte, molti attivisti chiedono di introdurre limiti di età per l'uso degli smartphone, dall'altra, c'è chi passa all'azione scegliendo di sostituire i propri smartphone con i vecchi (ma del tutto nuovi) dispositivi che offrono la possibilità di mandare solo sms, fare chiamate e consultare le mappe. Insomma, lo stretto necessario.

Si tratta, infatti, di telefoni che vengono sviluppati appositamente tutti quegli utenti che non vogliono più essere schiavi della dipendeza da scrolling insensato. Dispositivi che non hanno nulla a che vedere con i vecchi telefoni anni '90: Chris Kaspar ha fondato la società Techless. L'obiettivo è sviluppare un dispositivo ''noioso'' (in America questi telefoni sono anche chiamati boring phone), che pur non funzionando come un iPhone ha la peculiarità di ricordarlo molto nell'estetica elegante e smart. L'ultima versione creata da questa società si chiamata Wisephone II ed è un telefono che non ha icone, ma soltanto parole (in pochi colori e caratteri). E sì, avete capito bene: nessun social media.

Wisephone II della società Techless

La dipendenza da smartphone

Sono dispositivi che gioverebbero non solo a bambini e adolescenti, ma anche ad adulti. Tutti i telefoni dispongono della possibilità di verificare quanto in media trascorriamo lo sguardo sul telefono ogni giorno. Certo, è sepolta nelle impostazioni inesplorate, ma c'è. I risultati sono così preoccupanti da definire lo scrolling una vera e propria dipendenza, perché secondo uno studio dell'Università di Harvard, «l'uso dei social media attiva la stessa parte del cervello che viene attivata quando il nostro organismo assume una sostanza che crea dipendenza.

In alcuni studi, sono stati dimostrati collegamenti tra l'uso dei social media e un effetto negativo sulla salute mentale, soprattutto dei bambini: secondo una ricerca di Ofcom, nel Regno Unito circa un quarto dei bambini, tra i cinque e i sette anni, possiede il proprio smartphone.

L'iniziativa di Heineken: «The boring phone»

Rinunciare allo smartphone sembra essere ormai cool. In occasione della Milano Design Week, è stato presentato ''The boring phone'', un dispositivo retro in grado di fare solo l'indispensabile. L'inaspettata collaborazione tra HMD Global, il produttore dei telefoni Nokia, e Heineken promette di riconnettere gli utenti alla vita reale, lontano dalla schiavitù da notifica.

Ma come è possibile acquistare questo dispositivo? In realtà non è possibile, almeno per il momento, farlo. Heineken ha lanciato, infatti, un concorso: i primi 300 utenti più veloci a mandare un messaggio al numero reso noto sono stati i vincitori del telefono cellulare in edizione limitata Nokia 2660 Flip.

Una partecipazione da record che forse ci parla del bisogno di prendere le distanze dal caos dei social, come riporta sui canali social la stessa società: «Siamo entusiasti della partecipazione così sentita a questo concorso che in pochissimi secondi ha registrato un numero altissimo di sms che purtroppo, per cause non dipendenti dal nostro sistema, hanno sovraccaricato le linee telefoniche. Vi informiamo che i The Boring Phone in palio saranno assegnati come da regolamento».