Dugin, duro attacco a Putin: «L'autocrate che fallisce paga con la vita». Il post è stato poi rimosso

Dura presa di posizione di Alexander Dugin contro il presidente russo Vladimir Putin. Il filoso, all'indomani della ritirata da Kherson, ha scritto su Telegram che in autocrazia «diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti», quindi «pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento».

Lo riferisce il Mirror, aggiungendo che in seguito il post (di 2 giorni fa) è stato rimosso. «Niente contro Surovikin», ossia il capo delle operazioni militari in Ucraina. «Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi-sapete-chi», ha aggiunto Dugin riferendosi al presidente russo, che dovrebbe pagare anche con la vita.

Alexander Dugin, il duro attacco contro Vladimir Putin

Nel lunghissimo post Dugin, che viene considerato come l'ideologo di Putin, utilizza toni accorati dopo il ritiro di Kherson. «Una città russa, capitale di una regione, si è arresa, è stata consegnata», ed ora i «russi piangono e soffrono», scrive. E per indicare il responsabile di tale fallimento, Dugin fa una riflessione sul potere russo, in cui al «sovrano viene dato potere assoluto per salvarci tutti in un momento critico».

E «se per farlo si circonda di schifezze o sputa sulla giustizia sociale, è spiacevole, ma è giustificato per salvarci». Al contrario, «se non ci salva, il suo destino è quello del Re della pioggia», ossia essere ucciso, aggiunge Dugin, citando un saggio dell'antropologo e storico delle religioni scozzese James Frazer.

Chi è Dugin

Dugin - la cui figlia Darya Dugina è stata uccisa in un attentato lo scorso agosto - è un filosofo euroasista e ideologo del «Russkyi Mir», l'idea di un mondo russo che unisce i russi oltre le frontiere e quindi di un universo purificato da ogni idea proveniente dall'Occidente collettivo e minaccioso.