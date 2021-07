Dubai, ecco la piscina per immersioni più profonda del mondo: con sala giochi e studio cinematografico subacqueo

Giovedì 15 Luglio 2021, 16:42

60 metri di profondità e 14 milioni di litri d'acqua – l’equivalente di sei piscine olimpioniche – possono bastare per un tuffo rinfrescante? Sono questi i numeri di "Deep Dive Dubai", la piscina per immersioni più profonda del mondo, inevitabilmente entrata nel Guinness dei Primati. Questa oasi per gli amanti delle profondità si trova a Dubai e oltre alle immersioni per tutti i livelli, include una "città sommersa" e uno studio di registrazione subacqueo.

Dubai, la piscina per immersioni più profonda del mondo

Quest'abbondanza d'acqua offre l'opportunità di godere di diverse prerogative: può essere esplorata dai subacquei di vari livelli, tra principianti e non, che si possono muovere attraverso diversi ambienti, andando incontro ad una strada “abbandonata”, ad un appartamento, fino a una vera sala giochi con calcio balilla annesso. La piscina, in cui la temperatura è mantenuta costante a 30°C, include due habitat subacquei e avanzati sistemi audio e di illuminazione, in grado di creare atmosfere differenti.

Dubai, nella piscina più profonda del mondo c’è una città sottomarina

Come se non bastasse, è anche il più grande studio cinematografico subacqueo della regione, completo di una sala di editing multimediale, un video wall, 56 telecamere subacquee e 164 luci posizionate in tutta l’area. Inaugurata a luglio, la piscina ha lasciato senza parole anche l’attore Will Smith, che è stato tra i primi a provare il brivido di un’immersione nelle profonde acque della piscina. La piscina coperta si trova dentro una struttura di 1.500 mq a forma di ostrica gigante: un chiaro omaggio alla storia degli Emirati Arabi Uniti; attualmente è aperta solo su invito, ma sarà accessibile a tutti entro fine anno.