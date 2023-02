I droni UJ-22 ucraini: equipaggiati con bombe, possono colpire fino a 800 km di distanza

Ricognizione e sorveglianza, ma non solo. I droni UJ-22 protagonisti delle incursioni di oggi in Russia - di quello precipitato a Kolomna, 100 chilometri da Mosca, vicino alla stazione di compressione del gas di Gazprom, c'è un video - possono essere equipaggiati con bombe aree 'non guidate' in grado di distruggere anche veicoli corazzati grazie a granate RPG-7 VM o a bombe da mortaio da 82 mm.

I droni UJ-22, le caratteristiche

In tempo di pace il loro uso principale è quello di intelligence (ISR), per l'avvistamento di artiglieria nemica, e di svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio (Sar). L'UJ-22 è un drone multiruolo di produzione ucraina, capace di operare di giorno e di notte in tutte le condizioni metereologiche. È azionato dal controller tramite la disposizione HOTAS (hands on throttle and stick), attraverso una stazione di controllo a terra. Il velivolo può raggiungere un carico utile anche di 20 chili, e può essere equipaggiato con payload modulari, a seconda delle esigenze. Carico utile compreso, il peso massimo al decollo è di 85 chilogrammi, per una lunghezza totale contenuta, circa 3 metri, e un'apertura alare di 4,6 metri.

#Russia: A Ukrainian UKRJET UJ-22 UAV crashed close to the Voskresensk gas compressor station in the Kolomensky district of #Moscow Oblast.



It would've travelled 600km+ if launched from Ukrainian territory- possibly the deepest attempted Ukrainian drone strike of the war. pic.twitter.com/N4rSYZ6mMV — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 28, 2023

Velocità e gittata

Stando a quanto riporta Ukrjet, l'azienda che lo produce, l'UJ-22 può raggiungere la velocità massima di 160 kmh, ma la sua velocità di crociera, ovvero quella ottimale, è di circa 120 kmh. Il drone ucraino può volare a un minimo di 50 metri di altitudine, fino a un massimo di 6.000 metri. L'autonomia dell'UJ-22 è di 100 chilometri in modalità radio guidata, ma può arrivare a 800 chilometri in modalità autonoma su coordinate e waypoint prestabiliti. L'UJ-22 caduto a Kolomna è stato ritrovato a circa 500 chilometri dal confine, quindi probabilmente stava volando con una funzione di guida autonoma. L'Ukrjet produce anche altri droni che sono già stati utilizzati in combattimento a seguito dell'invasione russa, come l'UJ-23, l'UJ-31 e l'UJ-32.