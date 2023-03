Droni, l'Ucraina nega le accuse della Russia riguardo un suo attacco: «La nostra è una guerra difensiva». Ecco cosa sta succedendo

La chiamano «la guerra dei droni» e da circa 48 ore il conflitto russo-ucraino ne è lo scenario. Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente, ha affermato su Twitter che l'Ucraina non colpisce il territorio della Russia, negando le accuse secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato ieri regioni della Federazione Russa con droni.

«L'Ucraina sta conducendo una guerra difensiva per disoccupare tutti i suoi territori» ha affermato Podolyak per il quale in Russia le certezze non sono più come all'inizio della guerra: «questa insicurezza è manifestata dagli attacchi interni da parte di oggetti volanti non identificati».

«Attenzione, attenzione: minaccia di attacco missilistico. Procedere nei rifugi immediatamente». L'allerta della sirena suona attraverso la radio e la tv. Succede nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo e in quelle meridionali di Voronezh e Belgorod. È un hackeraggio, ma chi sta ascoltando la voce proveniente dai media analogici non lo sa. Intanto arrivano aggiornamenti sui droni avvistati o abbattuti.

Cosa è successo nelle ultime ore

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, diverse esplosioni hanno scosso la città russa di Tuapse nel Krasnodar Krai, seguite da un incendio in una raffineria di petrolio di Rosneft. I notiziari hanno riferito che si trattava di un attacco di aeromobile a pilotaggio remoto.

Un aereo non identificato si è schiantato ad Adighezia, nel Distretto Federale Meridionale della Russia, ha detto il capo della repubblica. C'è stato un grande incendio nel distretto di Temryutsky della Federazione Russa.



Il 28 febbraio, 200 chilometri quadrati di spazio aereo sono stati chiusi nella città russa di San Pietroburgo e l'aeroporto locale di Pulkovo ha smesso di accettare aerei per l'atterraggio dopo che un oggetto volante non identificato (Ufo, ndr.) è stato rilevato sopra la città.

Inoltre, i membri del Servizio di sicurezza federale della Russia hanno trovato esplosivi all'interno del drone caduto nell'oblast di Mosca il 28 febbraio.

L'Ucraina replica alle accuse e si difende

Mykhailo Podoliak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, ha dichiarato che l'Ucraina non effettua attacchi sul territorio della Russia: è così che ha risposto alle accuse dei russi secondo cui l'Ucraina avrebbe colpito le regioni russe con aeromobile a pilotaggio remoto.





L'esercito russo, però, ha iniziato a lanciare i droni kamikaze Shahed da Briansk in Russia per rappresentare una minaccia maggiore per Kiev. Il 27 febbraio, il ministero della Difesa ucraino ha confermato l'abbattimento di 11 droni Shahed su 14 lanciati di notte. Serhii Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, ha riferito che nove di loro sono stati abbattuti vicino allo spazio aereo della città di Kiev e altri tre nel nord dell'Ucraina. «A causa del vettore dell'attacco, questi aeromobili a pilotaggio remoto Shahed sono stati molto probabilmente lanciati dalla regione di Bryanskt, in Russia. In precedenza, l'unico sito di lancio osservato da metà dicembre 2022 proveniva dal Krasnodar Krai, attraverso il Mar d'Azov».