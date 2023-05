Martedì 30 Maggio 2023, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Guerra di droni - Mosca è stata colpita da attacchi di droni questa mattina presto, con almeno due persone ferite e diversi edifici danneggiati. Il Cremlino ha attribuito la responsabilità degli attacchi all'Ucraina. Una rivendicazione negata, invece, dalle autorità ucraine. Le forze armate russe affermano che negli attacchi sono stati utilizzati in tutto otto droni, cinque abbattuti dalla difesa aerea e tre eliminati con una tecnologia di disturbo del segnale. Tre gli edifici residenziali coinvolti.

Anche Kiev è stata colpita, nella notte, da un vasto attacco russo con la difesa aerea che ha abbattuto più di 20 droni russi. Il bilancio è di una donna morta e 13 feriti. I funzionari ucraini hanno riferito che più di 50 edifici e veicoli sono stati danneggiati nella periferia di Kyiv dalla caduta di detriti.

Mosca, attacchi con i droni in tre punti della città

Su RIA Novosti si legge che i droni hanno colpito i piani superiori di un edificio residenziale al numero 98 in via Profsoyuznaya, e che la facciata e i vetri sono stati danneggiati. Un altro drone ha colpito la facciata di un edificio residenziale di 24 piani in via Atlasova a Nuova Mosca. Un altro edificio, ancora, è stato preso di mira su Leninsky Prospekt: il drone ha colpito l'appartamento al 14° piano, in cui c'erano tre persone. In tutti e tre i casi siamo nella zona sud e sud-ovest della capitale russa.

Il Cremlino accusa Kiev e ostenta self control. Sostiene che in merito all'attacco «tutto ha funzionato bene, incluso il sistema di difesa anti aerea». Vladimir Putin, ha aggiunto il portavoce, Dmitry Peskov, è stato informato direttamente dalle forze di sicurezza, dal ministero delle emergenze, dal sindaco e di Mosca e dal governatore della regione.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che i residenti evacuati dopo gli attacchi dei droni nella capitale russa stanno iniziando a tornare nelle loro case. Sobyanin ha dichiarato su Telegram che i servizi di emergenza hanno completato i controlli e gli specialisti inizieranno a lavorare per «eliminare i danni minori negli edifici il prima possibile». Sobyanin ha detto che i residenti dell'edificio Leninsky Prospekt saranno i primi a rientrare. Ha aggiunto che finora non sono stati segnalati feriti gravi tra i residenti, ma due persone hanno richiesto assistenza medica.

Chi c'è dietro l'attacco coi droni?

Non ci sono rivendicazioni o dichiarazioni da parte dell'esercito ucraino. Di solito Kiev mantiene una linea di ambiguità strategica su qualsiasi attacco al territorio russo. Ma Mykhailo Podolyak, consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che Kiev non era «direttamente coinvolta» nell'assalto dei droni contro Mosca, anche se era «felice» di assistere agli attacchi. Il senso è: anche noi siamo bombardati costantemente da piogge di droni (come è successo effettivamente nella notte nella capitale ucraina), ora anche i russi sapranno cosa si prova.

Timori di escalation

In passato ci sono state esplosioni notturne sul Cremlino. Se, come oggi, l'operazione speciale militare, entra nelle case dei russi, la percezione della guerra in Russia potrebbe cambiare.

L'attacco alla capitale russa rende la Nato nervosa per i rischi di escalation. Gli armamenti che l'alleanza atlantica consegna a Kiev non devono essere diretti contro la Russia, nel suo territorio. È questa una delle condizioni che vengono considerate l'anticamera dell'escalation.