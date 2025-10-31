Allerta droni all'aeroporto di Berlino, stop voli per due ore: dirottati su altri scali

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Sono stati sospesi per quasi due ore questa sera i voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha annunciato un portavoce dell'aeroporto.

Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20.08 e le 21.58 e «un'intera serie di voli» è stata dirottata verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce.

Allarme droni, stop di due ore all'aeroporto di Berlino

I voli diretti a Basilea, Oslo e Barcellona non sono potuti decollare.

Un volo da Londra a Berlino è stato dirottato su Amburgo, secondo quanto apprendo l'agenzia di stampa Dpa, con il pilota che ha citato l'attività dei droni come motivo. Anche i voli da Stoccolma, Antalya e Helsinki diretti a Berlino sono stati dirottati, come mostrano gli orari dei voli. Una portavoce della polizia ha riferito che un testimone ha segnalato di aver visto un drone nei pressi dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo e che anche gli agenti in una pattuglia lo hanno successivamente avvistato.

La situazione

«Al momento non sta più volando», ha dichiarato la portavoce della polizia del Brandeburgo a Potsdam, aggiungendo che il dispositivo non è stato più localizzato. Gli incidenti che coinvolgono i droni hanno causato crescenti interruzioni delle operazioni negli aeroporti tedeschi. All'inizio di ottobre, l'attività di droni di origine sconosciuta ha interrotto brevemente il traffico all'aeroporto di Monaco, il secondo più grande del Paese.