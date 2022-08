Bayraktar Kizilelma, presentato il nuovo drone supersonico della Turchia: può raggiungere i 900 km/h

Il drone d'attacco supersonico Bayraktar Kızılelma è stato mostrato per la prima volta in un festival tecnologico in Turchia. Come affermato dal direttore tecnico della compagnia Baykar, questo velivolo è il futuro dell'aviazione militare. È capace di manovre aggressive ed è dotato di un avanzato sistema di intelligenza artificiale.

Il drone della compagnia turca sarà impiegato per la distruzione dei sistemi di difesa aerea nemici, attacchi missilistici e fornitura di supporto antincendio. Bayraktar Kizilelma può raggiungere la velocità di 900 km/h. Il peso del carico utile è di 1500 kg e il peso massimo al decollo è di 6000 kg. Il drone ha un raggio di combattimento di 930 km e può volare fino a 12 km.