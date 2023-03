Drone americano abbattuto da jet russo, cosa farà la Nato? Londra: «Devono esserci conseguenze»

La NATO sollecitata a rispondere dopo che la Russia ha compiuto un «attacco plateale» contro un drone statunitense. Il presidente del Comitato ristretto britannico per la difesa Tobias Ellwood ha dichiarato che l'incidente «non dovrebbe passare senza conseguenze».

La battaglia dei droni

Il comando europeo delle forze armate statunitensi ha rilasciato il video dell'attacco martedì tra un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo sul Mar Nero. Lo riporta la Cnn affermando che il video appena declassificato descrive i momenti critici dell'incontro a mezz'aria, che secondo il Pentagono è durato 30-40 minuti. Il video mostra la telecamera del drone MQ-9 Reaper puntata all'indietro verso la sua coda e l'elica del drone, che è montata sul retro, che gira. Quindi, viene mostrato un caccia russo Sukhoi SU-27 che si avvicina. Mentre si avvicina, riferisce Cnn, il caccia russo scarica carburante mentre intercetta il drone statunitense.

Russian Su-27 jet downs American MQ-9 Reaper drone by simply dropping some fuel in the sky.



In un'altra parte del filmato, il jet russo fa un altro sorpasso. Mentre si avvicina, scarica di nuovo carburante. Il video del drone viene quindi interrotto quando il jet da combattimento russo si scontra con l'MQ-9 Reaper, danneggiando l'elica e costringendo gli Stati Uniti ad abbattere il drone nel Mar Nero. La Russia ha negato che si sia verificata una collisione. Quando la telecamera torna online nel filmato, la vista viene nuovamente puntata all'indietro e l'elica viene mostrata mentre gira lentamente. Gli operatori dei droni hanno effettivamente pilotato l'aereo come un aliante mentre scendeva sul Mar Nero, abbattendolo nelle acque internazionali a sud-ovest della Crimea.

La Nato interverrà?

Alla domanda se la NATO debba intervenire per evitare un'escalation, il deputato di Bournemouth East ha risposto che «ci dovrebbero essere delle ripercussioni».

Il drammatico filmato dell'incidente, avvenuto martedì tra un caccia russo e un drone di sorveglianza statunitense sul Mar Nero, è stato diffuso dal Comando europeo dell'esercito statunitense. Il video è stato recentemente declassificato. I due aerei si sono scontrati martedì sul Mar Nero, con il jet russo che ha colpito l'elica del drone statunitense.Le forze statunitensi hanno poi abbattuto il caccia russo.

In un comunicato, il Comando europeo degli Stati Uniti ha dichiarato che due caccia russi Su-27 hanno «condotto un'intercettazione non sicura e non professionale» di un drone statunitense MQ-9 che stava operando all'interno dello spazio aereo internazionale sul Mar Nero.

La telecamera del drone mostra la coda e l'elica posteriore che girano prima che il caccia russo Sukhoi SU-27 in avvicinamento scarichi il carburante mentre intercetta il drone statunitense.

Ellwood ha dichiarato al Daily Express che l'incidente «incredibile» è un riflesso di come un incidente locale possa «far salire le tensioni e innescare un conflitto più ampio». Ha aggiunto: «Questo incidente illustra come la guerra con i droni stia alterando il carattere del conflitto. La Russia non avrebbe scaricato il carburante se l'aereo fosse stato equipaggiato». Il drone non è ancora stato recuperato e non si sa se lo sarà mai.