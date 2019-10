Drogano i sei figli per andare a ballare, una bimba muore: arrestate due giovani mamme

Non volevano rinunciare alla loro serata in discoteca e hanno drogato i sei figli per farli dormire. Il piano di Ryana Davenport e Gevona Smith sembrava perfetto. Nessun ostacolo avrebbe impedito loro di uscire, ma qualcosa è andato storto. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio nell'abitazione di Hickory Lake a Nashville - nello Stato del Tennessee - è scoppiato un incendio e uno dei bambini ha perso la vita. La piccola Jream Jenkins aveva nove mesi, come riporta il Daily Mail.

Le due donne che si erano allontanate per raggiungere il night club sono state arrestate e accusate dell'omicidio del bambino e della messa in pericolo degli altri figli. Hanno provato a difendersi sostenendo di aver chiamato una baby sitter, ma i vicini raccontano di aver visto il figlio di sei anni di Gevona Smith mentre correva fuori dall'edificio chiedendo aiuto. Nessun adulto era con lui.

Ryana Davenport ha perso sua figlia Jream, mentre suo figlio di due anni, Jerez Broadnex, è ancora in cura al Vanderbilt Children's Hospital. I quattro bambini di Gevona sono stati tutti ricoverati in ospedale per intossicazione da fumo. Le due donne, neanche trentenni, sono tornate a casa e hanno trovato i vigili del fuoco e gli agenti di polizia sul posto. Il rogo sarebbe divampato per una candela rimasta accesa.

