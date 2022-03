Ucraina, Draghi a Versailles: «L'Italia non è recessione, ma ha rallentato»

Serve il cessate il fuoco. Lo ribadisce anche Mario Draghi che sta partecipando al vertice europeo di Versailles. «Ho avuto un lungo incontro con Macron. Italia e Francia sono allineate con l'Ue», dice il premier. «Abbiamo chiesto tante volte, insieme, al presidente Putin di cessare le ostilità e in particolare i bombardamenti sui civili. Continueremo a farlo», ha aggiunto.

Se lo sforzo economico dell'Ue può essere finanziamento con debito comune? «Ne parleremo oggi pomeriggio ma ripeto l'Italia e la Francia sono allineate» all'Europa «anche su questo fronte». Lo dice il premier Mario Draghi da Versailles. L'Italia, ha detto, non è in recessione ma sta registrando un rallentamento. «La nostra economia non è in recessione, continua a crescere. C'è stato un rallentamento». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, arrivando a Versailles per il vertice Ue informale, ai cronisti che gli chiedono se l'economia italiana rischi la recessione.

«Quello che ho detto in Consiglio dei ministri è che dobbiamo affrontare queste strozzature nell'offerta, questa mancanza di materie prime subito, in tutti i settori, sostenendo famiglie e imprese e anche diversificando le fonti di approvvigionamento», ha detto.