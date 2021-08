Afghanistan, Mario Draghi: «Italia in difesa dei diritti e delle donne, fondamentale collaborazione del G20»

Martedì 17 Agosto 2021, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 20:15

Il premier Mario Draghi, ai microfoni del Tg1, commenta la situazione in Afghanistan. Il primo pensiero è per tutti coloro che si sono spesi negli ultimi venti anni sul suolo afghani: «Vorrei ringraziare i nostri militari, i diplomatici, tutti i cooperanti. Per venti anni sono stati a Kabul, a Herat, in tutto il Paese». Draghi parla anche alle famiglie dei caduti italiani: «Rivolgo un messaggio di affetto sincero alle famiglie dei 54 caduti, a loro voglio dire che il loro sacrificio non è stato vano, hanno difeso i valori per cui sono stati inviati, hanno fatto del bene. Attraverso migliaia di opere umanitarie in Afghanistan che lasceranno una traccia profonda nel popolo afghano. Loro sono eroi».

« L'opera di rimpatrio dei militari e dei diplomatici continua, la maggior parte è arrivata il 16 agosto. Sul campo c'è ancora una delegazione molto forte che sta lavorando per il rimpatrio degli italiani che sono ancora lì. La prima cosa che bisogna fare è riflettere sull'esperienza in Afghanistan. Più che di bilanci, dobbiamo tracciare il futuro. E il futuro per l'Italia è la difesa dei diritti fondamentali, dei diritti delle donne. E stati come la Cina, la Russia, l'Arabia Saudita, tutti membri del G20, dovranno fare parte di questa missione. In questo anno di presidenza del G20 noi saremo impegnati in questo. L'Europa anche ne sarà all'altezza, con la Merkel ne abbiamo parlato e abbiamo cominciato a tratteggiare le misure di cooperazione a livello europeo».