Dopo il Bangladesh, anche le Filippine: 622 morti, è epidemia nazionale della febbre Dengue trasmessa dalle zanzare

Dopo il Bangladesh, anche le Filippine. Il governo di Manila ha dichiarato una «epidemia nazionale di dengue»la febbre gialla trasmessa dalle zanzare, in seguito ad un forte aumento dei decessi causati da questo virus nel Paese: dall'inizio dell'anno - ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Bbc - almeno 622 persone hanno perso la vita e al 20 luglio scorso sono stati registrati almeno 146.000 casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In luglio Manila aveva dichiarato un «allerta nazionale» a fronte del dilagare del virus . La febbre dengue provoca sintomi simili a quelli dell’influenza, tra cui mal di testa penetrante, dolori muscolari e articolari, febbre ed eruzioni cutanee su tutto il corpo. Dei milioni di persone infettate con dengue ogni anno in tutto il mondo, circa 500.000 sviluppano sintomi gravi che richiedono il ricovero in ospedale, e di quelle circa 12.500 persone muoiono, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità.

