Doping, maxi blitz nell'Ue: 234 arresti e 1.000 indagati

Maxi-blitz internazionale contro il doping. Sequestrate in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille indagati, scoperti nove laboratori clandestini, di cui uno anche in Italia, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno sequestrato un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Controllati 600 atleti, di cui 19 sono risultati positivi. L'operazione è stata coordinata dai Carabinieri del Nas e da Europol Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA