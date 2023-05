Sposa uccisa il giorno del suo matrimonio, la donna (ubriaca) che l'ha investita si difende: «Non ho fatto nulla di male». La vittima aveva ancora l'abito bianco

Un'autista ubriaca ha «ucciso» la sposa nel giorno del matrimonio. Fermata dalla polizia ha imprecato contro gli agenti esclamando: «Non ho fatto nulla di male». Le forze dell'ordine della Carolina del Sud hanno rivelato che Jamie Lee Komoroski aveva un tasso di alcol nel sangue tre volte più alto rispetto al limite legale quando ha presumibilmente ucciso la neo-sposa Samantha Hutchinson, che indossava ancora l'abito da sposa.

Sposa uccisa, il tasso alcolico della donna al volante

Il livello di concentrazione di alcol nel sangue di Jamie Lee Komoroski era più di tre volte superiore al limite legale quando si è schiantata con la sua auto a noleggio Toyota contro un golf cart che conteneva Samantha «Sam» Hutchinson, 34 anni, e Aric Hutchinson, 36 anni, che stavano lasciando il loro ricevimento di nozze.

La 25enne, che secondo la polizia andava a circa 105 Km/h in una zona con limite di velocità di 50, era presumibilmente così ubriaca da sembrare confusa all'arrivo della polizia.

Questo è quanto emerge da un rapporto della polizia sull'incidente dell'orrore avvenuto nella splendida città balneare di Folly Beach, sull'isola di Folly, nella Carolina del Sud, presentato dal sergente della polizia di Folly Beach Zac Halpern.

Come già riportato dal Mirror, il marito di Sam, Aric, si è risvegliato in ospedale dopo aver lottato per la vita in condizioni critiche nell'incidente e ora sta organizzando il funerale dell'amata moglie.

In un aggiornamento di oggi, la polizia ha rivelato che la Komoroski, ex cameriera di un ristorante di taco, aveva un livello di alcolemia pari a 0,261 e il rapporto sull'incidente rivela che ha ammesso di aver bevuto due drink - una tequila all'ananas e una birra - un'ora prima dell'incidente.

Il sergente Halpern riferisce di averle chiesto quanto fosse ubriaca su una scala da uno a dieci e di averla sentita borbottare una risposta che diceva di essere a otto. La donna ha poi chiesto un avvocato e, quando i primi agenti di polizia hanno tentato di sottoporla a un test di guida in stato di ebbrezza, si è rifiutata.

Nel rapporto della polizia si legge che Komoroski ha iniziato a piangere per il suo ragazzo, mentre sembrava cercare di nascondere i suoi occhi.Il sergente Halpern osserva che Komoroski aveva problemi a stare in piedi, ma ha affermato di stare bene quando la polizia ha cercato di farla scendere dall'auto per controllare il suo equilibrio. Il sergente ha riferito che Komoroski sembrava stordita.

Si è detto che da un momento all'altro era passata dal gridare per il suo ragazzo a guardare i rottami dell'incidente e a urlare. Nel suo rapporto, il sergente Halpern ha notato che l'agente di polizia che ha arrestato la Komoroski è stato costretto a ripetere tre volte il motivo dell'arresto, poiché la donna si rifiutava di salire sull'auto della polizia e sembrava confusa.

Jamie Lee Komoroski was more than three times over the legal limit during crash that killed bride: officials https://t.co/jPNkiKY4gm pic.twitter.com/2BnogwYKrp — New York Post (@nypost) May 12, 2023

Il sergente Halpern ha scritto: «Questa è una chiara indicazione di qualcuno che è intossicato; è ripetere più e più volte, dopo che la domanda è già stata risposta». La Komoroski rimane in carcere e le è stata negata la libertà su cauzione. È accusata di tre capi d'imputazione per guida in stato di ebbrezza con morte o gravi lesioni fisiche e omicidio colposo.