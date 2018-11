Donna abusata accusa i giudici: «Allo stupratore già condannato il permesso di vedere il figlio nato dalla violenza»

Un pedofilo e stupratore condannato a 35 anni di carcere ha avuto il permesso di vedere il figlio nato da uno di questi abusi. Ma la vittima, una donna inglese, violentata quando aveva 14 anni, ha deciso di lottare contro il permesso concesso al suo stupratore di vedere il figlio nato dalla violenza.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.



Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.



This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN