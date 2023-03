Johanna Mazibuko, morta la persona più anziana del mondo: aveva 128 anni

Johanna Mazibuko ha visto attraverso i suoi occhi scorrere ben tre secoli. Madre di sette figli, Mazibuko è morta all'età di 128 anni in Sud Africa nella sua casa nella provincia nord-occidentale del paese. Si tratterebbe della persona più anziana del mondo.



La sua badante e nuora Thandiwe Wesinyana ha rivelato a News24 che la causa del decesso è stato un ictus. Lo riporta un articolo del Mirror che precisa come non ci siano ancora notizie certe. Se Mazibuko festeggiato il suo 128° compleanno l'11 maggio del 2022, Maria Branyas Morera, nata negli Stati Uniti, è stata nominata la persona più anziana del mondo dal Guinness World Records a gennaio, all'età di 115 anni.

Mother-of-seven Johanna Mazibuko (pictured), died in her Jouberton, North West Province, home ... https://t.co/sMbokpG2iK via @MailOnline — Notalemming (@bjkrugermad13) March 8, 2023

Il sindaco locale James Tsolela aveva dichiarato in passato: «Abbiamo controllato e fatto ricerche per vedere chi è il più anziano. Non riusciamo a trovare nessuno della sua età. Abbiamo la sua carta d'identità che lo dice. Dobbiamo provare a inserirla nel libro del Guinness dei primati, in modo che possa essere adeguatamente onorata». Mazibuko nonostante fosse analfabeta, aveva spiegato a News24 perché fosse vissuta così a lungo: «Abbiamo vissuto così bene nelle fattorie. Non c'erano problemi». Sebbene non ricordasse molto della sua infanzia, le era rimasto impresso il tempo in cui c'era un'infestazione di locuste nelle fattorie. Ha detto: «C'erano quelli che potevamo catturare e mangiare. Era come se stessi mangiando carne. Le friggevamo e le mangiavamo così, da soli».

Nel frattempo, la Morera, che usa Twitter con l'aiuto della figlia, dopo aver ricevuto l'ufficialità del suo primato ha dichiarato di essere “sorpresa e grata” per l'interesse suscitato. Tuttavia, gli ultimi giorni erano stati "stressanti" e lei non avrebbe rilasciato altre interviste. «Ho bisogno di pace e tranquillità - ha twittato - Vivo nella Residenza Tura da 22 anni e non voglio che cambi la vita quotidiana dei residenti o del personale che si prende cura di noi».