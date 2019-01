Donna non riesce più a sentire le voci degli uomini: il raro caso avvenuto in Cina

Una donna cinese si è svegliata una mattina senza più riuscire a sentire le voci maschili. Si tratta di un caso rarissimo avvenuto nella città di Xiamen. Chen, la donna, era andata a letto la sera prima con nausea e dei fastidiosi ronzii nelle orecchie. Il mattino dopo si è svegliata scoprendo che non riusciva a sentire il suo fidanzato. Da qui la corsa al locale ospedale, il Qianpu Hospital, dove i medici hanno tentato di capire quei sintomi bizzarri, visto che riusciva invece a sentire le voci femminili. Infine la diagnosi della dottoressa Lin Xiaoqing, che si è occupata del caso: perdita di udito a bassa frequenza, o perdita dell'udito con pendenza inversa, un disturbo per cui poteva solo sentire le alte frequenze.Si ritiene che la condizione, rara, colpisca solo uno su 13.000 pazienti con problemi di udito, secondo le statistiche. La storia della donna è stata raccontata dal quotidiano britannico Daily Mail, che cita notizie locali. Questa condizione è normalmente difficile da diagnosticare perché sia medici sia pazienti potrebbero non essere a conoscenza della sua esistenza. Può essere causata dalla genetica, il che significa che le persone possono non essere mai state in grado di sentire suoni bassi, come il ronzio di un frigorifero. Secondo gli specialisti che hanno in cura la donna è possibile che lo stress abbia contribuito allo sviluppo della condizione. La paziente ha infatti rivelato di aver lavorato di recente fino a tardi e non dormendo abbastanza La specialista otorinolaringoiatra ha rivelato che è importante trattare rapidamente questi sintomi e ha detto di aspettarsi che la signora Chen si riprenda completamente.