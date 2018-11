Donna multata per guida senza cintura: la sua reazione impietrisce gli agenti

Impazza sul web l'urlo della professoressa fermata dalla polizia. Il fatto è accaduto qualche giorno fa nella zona di Fatih Balat Beach, a Instabul, in Turchia. La donna è stata fermata dagli agenti mentre era alla guida della sua automobile senza cintura e al cellulare.

La reazione della professoressa però, ha lasciato di stucco i poliziotti che non riuscivano a calmarla. Una volta scesa dalla macchina ha cominciato ad urlare in maniera forsennata, senza mai smettere. Alcuni passanti hanno iniziato a riprendere con i cellulari la professoressa disperata.

Il video ha avuto così successo sul web che è stato poi trasmesso dalla tv turca.



La donna è stata multata di 578 lire (98 euro). In Turchia vigono stretti limiti di velocità da rispettare; inoltre, la polizia stradale è molto fiscale nell’elevare le multe e, solitamente, la contravvenzione per eccesso di velocità, una volta riscontrata, viene contestata immediatamente. E così anche per la guida senza cinture o usando il cellulare.

Una raccomandazione: in Turchia inutile tentare di fare colpo sull’agente, di far finta di non capire, di usare la scusa del non aver visto il limite di velocità oppure di negare di parlare al cellulare. I poliziotti turchi sono irremovibili e solitamente hanno subito in possesso il video che dimostra l'infrazione e lo fanno visionare al momento per dimostrare l'errore. Insomma, non resta altro che pagare la multa.

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA