Donna distrugge un "Balloon Dog" di Koons dal valore di 80 mila euro

Sabato 18 Febbraio 2023, 18:03







Durante una mostra all'Art Wynwwod, una fiera d'arte contemporanea nel centro di Miami, una donna ha rotto accidentamente una statua di Jeef Koons mandandola in frantumi. L'artista, famoso per i suoi "Balloon Dog", i cani a a forma di palloncini, era uno dei protagonisti della mostra. E uno dei suoi cani blu elettrici era sposto allo stand di Bel-Air Fine Art. Secondo alcuni testimoni, la donna stava toccando la stuata quando questa è caduta dal piedistallo. Il danno è di circa 42 mila dollari "per fortuna tutto coperto dall'assicurazione" hanno detto i responsabili della galleria d'arte.