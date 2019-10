Donna cade sui binari mentre arriva il treno: salva grazie alla folla che blocca il conducente

Tragedia sfiorata a Buenos Aires, Argentina. La storia ha lieto fine, ma il video di sorveglianza sta facendo il giro del mondo perchè, diciamolo, mette i brividi. È successo in metropolitana, dove un uomo, forse per un malore o un mancamento, cadendo, è finito su una donna che stava aspettando il treno sulla banchina, forse troppo vicina ai binari.

Chissà come sarebbe finita se in quella stazione, in quel momento, non ci fossero stati tutti gli altri pendolari della megalopoli argentina in attesa del treno. Grazie a loro, infatti, la donna è sana e salva. Come si vede nel video, sbracciandosi e urlando al conducente di fermarsi, sono riusciti a evitare il peggio.

