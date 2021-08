Morta dentro una valigia abbandonata in strada, orrore in Canada. Il corpo della donna 41enne trovato vicino a un cassonetto

Sabato 28 Agosto 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:29

Il suo corpo senza vita è stato trovato vicino a un cassonetto dell'immondizia. Varsha Gajula, una donna di 41 anni residente a Caledon, località a nord di Toronto, è stata trovata priva di vita accanto a un cassonetto sul bordo della strada da uno dei residenti della zona che ha notato qualcosa di insolito.

Morta dentro una valigia abbandonata in strada

Un passante che stava gettando la spazzatura ha notato in prossimità del cassonetto una valigia da cui fuoriusciva una mano e ha immediatamente allertato la polizia. Sul luogo sono giunti anche i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 41enne. Inizialmente si è cercato di capire l'identità della donna che non aveva con sé alcun documento: ora che è stato dato un nome alla vittima si cerca di capire cosa possa essere successo. Intanto la polizia di Toronto ha lanciato un appello alla cittadinanza e a chiunque possa aver visto Varsha Gajula o sentito e assistito a qualcosa di sospetto.