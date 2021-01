Donald Trump, undici senatori repubblicani chiedono ribaltamento del voto Usa

Donald Trump non molla, e ora ci sono anche 11 senatori repubblicani, tra cui Ted Cruz considerato un candidato papabile alle prossime elezioni del 2024, che vogliono seguirlo nella battaglia che contesta il voto. Undici dei 52 senatori repubblicani intendono sostenere le obiezioni del loro collega Josh Hawley alla certificazione del voto presidenziale del collegio elettorale da parte del Congresso il 6 gennaio. Lo riferisce la Cnn.

It’s time to STAND UP — Josh Hawley (@HawleyMO) January 2, 2021

Gli undici senatori voteranno per le obiezioni ai risultati del Collegio Elettorale mercoledì, quando il Congresso si riunirà in una sessione congiunta per contare formalmente i voti. I senatori sono: Ted Cruz (Texas), Ron Johnson (Wis.), James Lankford (Okla.), Steve Daines (Mont.), John Kennedy (La.), Marsha Blackburn (Tenn.) e Mike Braun (Ind.), Cynthia Lummis (Wyo.), Roger Marshall (Kan.), Bill Hagerty (Tenn.) e Tommy Tuberville (Ala.) hanno affermato in una dichiarazione congiunta che voteranno contro l'accettazione dei risultati elettorali.

«Il Congresso dovrebbe immediatamente nominare una Commissione Elettorale, con piena autorità investigativa e di accertamento dei fatti, per condurre un audit d'emergenza di 10 giorni sui risultati delle elezioni negli stati contesi», hanno detto. «Una volta completata, i singoli stati valuterebbero i risultati della Commissione e potrebbero convocare una sessione legislativa speciale per certificare un cambiamento nel loro voto, se necessario».

RELEASE: My statement in advance of the Electoral College certification process on January 6, 2021. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 2, 2021

