Trump, si teme per la “talpa” della telefonata con il leader ucraino, scatta la protezione. Il presidente: «Voglio incontrarlo»

Sotto protezione la “talpa” della telefonata fra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Mobilitate le autorità federali, che ne temono per la sicurezza. Lo riportano i media Usa citando una lettera del legale della “talpa”, Andrew Bakaj, secondo la quale il numero uno dell'intelligence americana ha attivato le «appropriate risorse» per proteggere la talpa.

Trump e l'Ucraina-gate, cade la prima testa: l'inviato speciale Usa ​Kurt Volker si è dimesso

Usa, impeachment Trump: diffuso testo telefonata con Zelensky

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019