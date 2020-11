Trump non cede. Il portavoce della Casa Bianca: «Si prepara al secondo mandato»

Donald Trump, nonostante sei giorni senza esternazioni pubbliche di alcun tipo, sembra non essere disposto a riconoscere la vittoria di Joe Biden alle ultime elezioni presidenziali statunitense. «Penso che il presidente Trump il 20 gennaio parteciperà al suo Inauguration Day»: così la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha risposto su Fox Business a chi le chiedeva se Donald Trump parteciperà alla cerimonia del giuramento di Joe Biden. «Il presidente Trump crede che sarà ancora il presidente Trump e che inizierà un secondo mandato», ha aggiunto McEnany.

APPROFONDIMENTI USA Elezioni Usa 2020, Arizona assegnata a Biden anche dalla Cnn dopo Ap... IL CASO Dagli auguri ai file degli 007, i documenti nascosti a Biden.... MONDO Covid, Ilaria Capua: «Cura Trump da 1 milione di euro, forte... MONDO Trump insiste sulla pena di morte e vuole giustiziare 3 condannati...

Brexit, per BoJo è tempo di scegliere

Trump non parla più

Donald Trump non ammette la sconfitta, ma ha anche smesso di parlare in pubblico. L'account Twitter FactabaseFeed, che monitora ogni parola del presidente americano, ha notato che sono ormai sei giorni che non fa dichiarazioni verbali, un record assoluto per Trump che normalmente interviene in continuazioni in conferenze stampa, comizi, oltre che telefonate e interviste con media amici. In questi giorni, Trump ha continuato ad usare Twitter, uno dei suoi mezzi preferiti, servendosene anche per destituire il ministro della Difesa Mark Esper. Ma anche i suoi tweet sono diminuiti. Secondo FactbaseFeed il loro numero giornaliero è diminuito del 43% rispetto alla media del resto del 2020. E va anche rilevato che il 32% dei tweet post elezioni sono stati oscurati o segnalati da Twitter a causa di affermazioni controverse e non provate su frodi elettorali.

Dagli auguri ai file degli 007, i documenti nascosti a Biden. Schiaffo del Papa a Trump

Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA