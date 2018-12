Spende 25mila dollari per dare il nome "Donald Trump" a una nuove specie di verme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una società britannica ha pagato migliaia di dollari a un’asta per comprare il diritto di nominare una nuova specie di vermicello scoperto a Panama. E così è stato. Il nome del piccolo anfibio? Donald Trump.Solo dopo essersi aggiudicati il diritto di dare il nome la nuova scoperta, hanno svelato il nome: Dermophis donaldtrumpi. E hanno spiegato che «il comportamento del verme è molto simile a quello del presidente degli Stati Uniti per quanto riguarda le variazioni climatiche».«La caratteristica del nuovo animaletto è quella di nascondere la testa sotto la terra», ha sottolineato Aidan Bell, co-fondatore di “EnviroBuild” una società di costruzioni ecosostenibili, che ha pagato 25.000 dollari per dargli il nome. «Avendo scoperto la somiglianza tra questo sorprendente e sconosciuto organismo e il leader del mondo - hanno spiegato dalla società alla Cnn - non abbiamo resistito al desiderio di acquistare il diritto di dargli il nome che volevamo».E così Dermophis donaldtrumpi porta un nome davvero importante. Si tratta di nuovo esemplare della specie Caecilian, quasi cieco e con la caratteristica di infilare la testa sotto la sabbia. L’azienda inglese spera di coinvolgere quante più persone nei confronti dei cambiamenti climatici. Va detto che per il momento il nome non è stato ancora riconosciuto ufficialmente anche perché si è in attesa di ulteriori verifiche sul fatto che si tratta effettivamente di una nuova specie.«La Dermophilis donaldtrumpi soffre gli effetti del cambiamento climatico e per le politiche del suo omonimo rischia di estinguersi». Il piccolo serpentello distingue solo la luce dal buio - spiegano dalla EnviroBuild – e poi postato su Twitter una foto del “Dermophis donaldtrumpi” con tanto di parrucca alla Donald.