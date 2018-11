L'odissea dei 4500 latinos continua e Trump manda le truppe al confine con il Messico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Washington - Le truppe americane sono arrivate al confine col Messico. Il presidente Donald Trump ha detto che «se sarà necessario useranno la forza letale per fermare i migranti che cercheranno di entrare nel paese». Aggiungendo. «Spero di no, ma se dovranno farlo lo faranno». Il presidente americano ha paventato di chiudere temporaneamente l’ingresso nel paese fino a quando la situazione non sarà nuovamente sotto controllo», sottolineando che la chiusura danneggerebbe anche il Messico, dal momento che bloccherebbe tutti gli scambi. Al momento sono oltre 4500 i migranti centroamericani, in maggioranza honduregni, arrivati nella città messicana di Tijuana nella speranza di poter superare la vicina frontiera con gli Stati Uniti. Sono in fuga da miseria e violenza e si sono detti pronti a chiedere asilo negli Stati Uniti, ma la lista di attesa per presentare la domanda è molto lunga.