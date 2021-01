Donald Trump, Camera Usa riunita per discutere mozione di Impeachment

Negli Stati Uniti la Camera si è riunita e ha cominciato a discutere la mozione di impeachment contro il presidente Donald Trump, il secondo dopo quello per l'Ucrainagate conclusosi con l'assoluzione. Il capo d'accusa è contenuto in un unico articolo: incitamento all'insurrezione, per aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare il Congresso e contestare i risultati delle presidenziali vinte da Joe Biden. Il voto è atteso in giornata, mentre cresce il consenso tra i repubblicani.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA USA, Trump verso impeachment LA POLEMICA Usa, Trump verso l'impeachment e YouTube lo blocca una settimana... WASHINGTON Jake Angeli, lo "sciamano", rifiuta il cibo in carcere. La... USA Lamantino con la scritta "Trump" incisa sulla schiena:... TRUMP Trump: «Presidente illegittimo, non permettiamolo»

Il Vicepresidente Mike Pence aveva manifestato la sua intenzione di non invocare il 25/o emendamento e strappare i poteri a Donald Trump. «Non è nell'interesse del Paese o in linea con la Costituzione», così si era espresso nelle ultme ore in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, giunta in aula mentre era in corso il dibattito sulla risoluzione per chiedere proprio al vicepresidente di ricorrere al 25/o emendamento e rimuovere Trump.

© RIPRODUZIONE RISERVATA