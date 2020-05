Biden in vantaggio su Trump di 8 punti: dem conquistano indipendenti e anziani

Biden-Trump, la sfida per le presidenziali Usa si infiamma alla luce anche degli ultimi sondaggi nazionali. Per Quinnipiac il vantaggio di Biden su Trump è di undici punti (50% contro 39% con una forbice che tende ad allargarsi), mentre per Fox News, il vantaggio dello sfidante dem è più contenuto (48% contro 40%). A determinare il vantaggio del candidato democratico alla Casa Bianca sarebbe il fatto di aver, almeno fino ad ora, conquistato i favori di elettori indipendenti ed anziani che nel 2016 scelsero Trump. Entrambi i sondaggi rilevano comunque una percentuale di indecisi superiore al 10%.

Clorochina, si provano cure anche in Gran Bretagna. A Torino paziente salvato con l'ossigeno-ozono terapia



Joe Biden has an 11 point lead over Pres. Trump nationally, according to a new Quinnipiac University poll.https://t.co/o5yUoZfh2o — MSNBC (@MSNBC) May 21, 2020



La precedente rilevazione. Nel poll pubblicato il mese scorso da Fox News Trump e Biden venivano dati alla pari al 42%. A determinare lo stacco del 78enne ex vice presidente il fatto che nel nuovo sondaggio appare 17 punti avanti tra gli elettori over 65, un gruppo che quattro anni fa Trump ha conquistato con un vantaggio di 7 punti su Hillary Clinton. Consistente è anche lo stacco tra gli elettori indipendenti, + 13 punti. Trump nel 2016 conquistò il cruciale voto degli indipendenti - cioè degli elettori che non sono registrati come democratici o repubblicani - con 4 punti di vantaggio. Nelle scorse settimane alcuni democratici avevano lanciato l'allarme riguardo allo scarso entusiasmo registrato, specie tra gli elettori della sinistra dem, per Biden. Ma secondo il sondaggio Fox, il democratico avrebbe il 53% dei favori tra gli elettori che si dicono estremamente motivati ad andare a votare a novembre, contro il 41% di Trump. E tra gli elettori del democratico il 69% si dice estremamente motivato, contro il 61% di Trump. Infine confermato il vantaggio di Biden e dei democratici tra le donne, 20 punti di vantaggio, e tra gli elettori afroamericani, più 64 punti. Nel poll pubblicato il mese scorso da Fox News Trump e Biden venivano dati alla pari al 42%. A determinare lo stacco del 78enne ex vice presidente il fatto che nel nuovo sondaggio appare 17 punti avanti tra gli elettori over 65, un gruppo che quattro anni fa Trump ha conquistato con un vantaggio di 7 punti su Hillary Clinton. Consistente è anche lo stacco tra gli elettori indipendenti, + 13 punti. Trump nel 2016 conquistò il cruciale voto degli indipendenti - cioè degli elettori che non sono registrati come democratici o repubblicani - con 4 punti di vantaggio. Nelle scorse settimane alcuni democratici avevano lanciato l'allarme riguardo allo scarso entusiasmo registrato, specie tra gli elettori della sinistra dem, per Biden. Ma secondo il sondaggio Fox, il democratico avrebbe il 53% dei favori tra gli elettori che si dicono estremamente motivati ad andare a votare a novembre, contro il 41% di Trump. E tra gli elettori del democratico il 69% si dice estremamente motivato, contro il 61% di Trump. Infine confermato il vantaggio di Biden e dei democratici tra le donne, 20 punti di vantaggio, e tra gli elettori afroamericani, più 64 punti. Isis, i Servizi iracheni: «Arrestato Qardash, il successore di Al Baghdadi»

Ultimo aggiornamento: 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA