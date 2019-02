Dolori all'addome, finisce in sala operatoria: nello stomaco sassi, ghiaia e ceramica

Chili di pietre, ghiaia, ceramica nello stomaco. A questo si è trovata di fronte un’equipe di medici, ad Assiut, Egitto. Il paziente, 60 anni, era arrivato al pronto soccorso con forti dolori e un gonfiore alla pancia. Subito è stato sottoposto ad un esame e ad una lastra. La sorpresa dei medici è stata inevitabile quando hanno appurato che nello stomaco del paziente c’era di tutto e di più mattoni, sassi, pezzi di ceramica, e in grosse quantità. Sebbene la storia sembri curiosa, è in realtà drammatica: i danni causati sono davvero gravi.



L'uomo è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza e ora è in fase di ripresa. Ildi chirurgiadell'di Assiut "a chi fa il nostro mestiere può capitare di tutto, ma questa volta sono rimasto senza parole per l'enorme quantità di materiali trovati nel corpo del paziente. Grossi sassi e materiale vario che avrebbero potuto procurargli la morte". Il motivo non è stato spiegato, in altri casi questo tipo di comportamento è dovuto a un vero e proprio disturbo alimentare che può causare ostruzione intestinale, perforazione degli organi, peritonite, sanguinamento, grave perdita di peso, avvelenamento e decesso immediato nei casi più gravi. Il caso ha sorpreso e fatto discutere molte persone "come è possibile ingerire tutta quella roba e di grosse dimensioni?".