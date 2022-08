Dnipro, attacco missilistico russo su una stazione ferroviaria. Zelensky: «Quindici morti e 50 feriti»

Attacco missilistico su una stazione ferroviaria nel Dnipro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha reso noto che almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo alla stazione ferroviaria di Chaplyne nella regione di Dnipropetrovsk. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Una strage. E da Washington sono arrivati segnali che potrebbero aprire le porte ad un'ulteriore escalation del conflitto: Mosca starebbe infatti preparando «referendum farsa» in tutte le zone ucraine occupate, e già in settimana potrebbe annunciare i primi.

Ucraina, l'intelligence: «Oggi è il giorno dell'Indipendenza, la Russia attaccherà obiettivi civili»

Attacco missilistico russo nel Dnipro, cosa sappiamo

Secondo quanto riportato dal canale Visegrad 24, la Russia avrebbe appena colpito un treno passeggeri ucraino alla stazione ferroviaria di Chaplyne, a Dnipro. L'attacco missilistico ha causato la morte di almeno 15 civili, ma si prevede che la cifra aumenti notevolmente.

‼️Russian troops fired missiles at a railway station in the Dnepropetrovsk region. At least 15 people died.



About 50 more were injured. The missile hit passenger railroad car at Chapline station. This was stated by Volodymir Zelenskyy during a speech at the UN Security Council. pic.twitter.com/c4y3LvMnSW — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

La giornata dell'Indipendenza

L'Ucraina ha celebrato i 31 anni della sua indipendenza in tono minore, per il timore di un attacco eclatante dei russi, ma il messaggio lanciato al nemico è stato tutt'altro che dimesso. «Ci batteremo fino alla fine, senza nessun compromesso», ha scandito il presidente Volodymyr Zelensky rivolgendosi alla nazione. Incassando il rinnovato sostegno di tutti i leader occidentali, a partire da Boris Johnson, che è volato a Kiev a sorpresa. La tanto temuta provocazione russa, almeno sulla capitale, non c'è stata.

Niente parata

Il centro di Kiev, nella giornata dell'anniversario che è coincisa con il sesto mese di guerra, non ha ospitato la tradizionale parata militare, per motivi di sicurezza, perché le autorità hanno vietato gli assembramenti pubblici. Le celebrazioni hanno avuto comunque un significato importante, di cui Zelensky si è fatto portavoce. «Per noi - ha assicurato il presidente in un video-intervento con il monumento per l'indipendenza sullo sfondo - l'Ucraina è l'intera Ucraina, tutte e 25 le regioni, senza concessioni o compromessi. Non importa che esercito abbiate, ciò che conta è la nostra terra e lotteremo per questo fino alla fine».