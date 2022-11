Disertore russo denuncia: «Ho visto violentare una donna ucraina insieme alla figlia»

Disertore russo denuncia i crimini di guerra in Ucraina. Un ex soldato russo, fuggito dalla guerra, ha denunciato gli atroci delitti di cui l'esercito di Vladimir Putin si è reso responsabile in quasi nove mesi di guerra. Nikita Chibrin, 27 anni, ha raccontato di un episodio atroce in cui ha visto quattro soldati russi violentare una donna e la figlia nella città di Andriivka. L'ex membro del corpo militare russo adesso si trova in Spagna dove ha fatto richiesta di asilo politico.

Chibrin ha raccontato a "The Guardian" di aver prestato servizio sotto il famigerato comandante Azatbek Omurbekov le cui truppe furono già accusate nei mesi scorsi di massacri e stupri di donne nella città di Bucha (regione di Kiev). Proprio li ad aprile, dopo che le forze russe si erano ritirate non essendo riuscite a impadronirsi della capitale ucraina e a rovesciare il governo, erano state rinvenute fosse comuni con centinaia di cadaveri ammassati. Episodio che è valso a Omurbekov il soprannome di "Macellaio di Bucha".

«Erano andati totalmente fuori di testa, sembra avessero la "sindrome di Rambo"», ha dichiarato Chibrin circa la sua permanenza sotto il comando di Omurbekov «urlavano costantemente: abbiamo il potere, abbiamo i carri armati, abbiamo le armi, vinceremo».

#Russian soldier Nikita Chibrin sought asylum in #Spain.



The 27-year-old native of #Yakutsk, served in the 64th motorized rifle brigade, whose fighters are accused of crimes in #Bucha. The man said that he had spent more than four months in #Ukraine, but had never fired a shot. pic.twitter.com/sCv70lBVHP

— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2022