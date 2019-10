«Diserbante Roundup causa il cancro»: boom di cause contro Bayer, rischio esborso 10 mld dollari

Si impennano le richieste di danni nei confronti del colosso tedesco Bayer in relazione al Roundup, l'erbicida a base di glifosato oggetto di migliaia di cause negli Usa a causa dei suoi asseriti effetti cancerogeni. Le citazioni in giudizio sono salite a circa 42.700 allo scorso 11 ottobre, si legge nella nota di Bayer sui conti dei 9 mesi, cioè 24.300 in più rispetto alle 18.400 dello scorso luglio.

Johnson&Johnson ritira lotto di talco per neonati: tracce di amianto. Il titolo affonda

Ranitidina, l'Aifa ritira un nuovo lotto dello Zantac per impurità cancerogena

Farmaci, Aifa blocca export famotidina contro l'ulcera

«Questo significativo incremento è chiaramente dovuto alla spesa in pubblicità televisiva a favore delle cause, che si stima sia grosso modo raddoppiata nel terzo trimestre rispetto a tutto il primo semestre dell'anno», spiega Bayer riferendosi alla campagna di reclutamento clienti da parte degli studi legali. Da quando è scoppiato il caso Roundup, Bayer ha perso tre cause in primo grado e 30 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa, a fronte di rischi legali che potenzialmente valgono decine e decine di miliardi di dollari.

«Bayer continua a credere di avere argomenti di difesa meritori - si legge nella nota - ed intende difendersi con forza negli appelli contro i tre giudizi di primo grado e in tutti i futuri processi». Ma la pressione in tribunale, dove continuano ad accumularsi richieste di danni, potrebbe spingere il gruppo tedesco a cercare una transazione, con un esborso che, secondo alcuni analisti, potrebbe aggirarsi tra gli 8 e 10 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA