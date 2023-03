DiscoverEU, aperto il bando europeo che permette ai neo 18enni di viaggiare gratis per un mese in Europa

La Commissione Europea ha aperto il bando di primavera DiscoverEu, il programma di viaggio dedicato ai neo 18enni europei grazie al quale 35mila giovani riceveranno un pass ferroviario gratuito per esplorare l'Europa e il suo patrimonio culturale.

Vi possono partecipare i candidati 18enni, nati tra il 1º luglio 2004 e il 30 giugno 2005, di tutti i 27 Stati membri dell'Ue e dei Paesi terzi (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia) associati al programma di mobilità Erasmus+.

«Siamo lieti di annunciare l'avvio della 8a tornata di candidature a DiscoverEU. Con il passare degli anni, la comunità DiscoverEU riunisce un numero sempre maggiore di giovani. Dopo questa tornata di candidature, avremo raggiunto oltre un milione di candidati. Un numero piuttosto ragguardevole in meno di 5 anni di attuazione che mostra l'interesse dei giovani europei a fare rete e ad esplorare il nostro meraviglioso patrimonio culturale», ha dichiarato Mariya Gabriel, commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani.

La procedura di selezione

La domada di ammissione al progetto DiscoverEU deve essere inoltrata compilando un modulo di domanda apposito presente sul sito del il Portale Europeo per i Giovani.

I candidati dovranno innanzitutto superare un controllo di ammissibilità, il che significa che dovranno indicare la data di nascita, la cittadinanza e la residenza legale. Se i dati non sono conformi alle norme in materia di ammissibilità di cui al punto 2 "Candidati ammissibili", non potranno passare alla fase successiva.

I candidati dovranno indicare se desiderano viaggiare da soli oppure in un gruppo di 5 persone al massimo. Poi dovranno fornire un indirizzo e-mail valido: una volta indicato, riceveranno un’e-mail dal Portale europeo per i giovani per verificarne la validità. Concluso questo passaggio, i giovani possono compilare il modulo di domanda.

Dopo aver fornito i loro dati personali, tutti i candidati devono rispondere a un quiz che comprende 5 domande a risposta multipla riguardanti l’Unione europea in generale e altre iniziative dell’Unione europea rivolte ai giovani. Infine, devono rispondere a una domanda di spareggio. I candidati saranno selezionati fino a esaurimento del bilancio disponibile e classificati in base alla correttezza e alla tempestività delle risposte fornite.

I candidati sono invitati, inoltre, a fornire ulteriori informazioni (non vincolante ai fini della selezione) sui loro progetti di viaggio: quando prevedono di partire, se è la prima volta che viaggiano da soli senza i genitori, cosa vorrebbero imparare da questa esperienza, come finanzieranno il viaggio e come hanno scoperto DiscoverEU. I dati raccolti saranno utilizzati a fini statistici e forniranno informazioni alla Commissione europea per migliorare il progetto.

Tutti i candidati riceveranno un’e-mail di conferma attraverso il Portale europeo per i giovani dopo aver presentato la domanda. L’e-mail di conferma li informerà che la loro domanda è stata registrata e fornirà il codice della domanda e il calendario per la comunicazione della decisione di selezione.