Variante Omicron, Olanda: 61 passeggeri positivi su un volo dal Sudafrica. Rezza: «Rafforzare tracciamento»

Sale l'allerta in Europa per la variante Omicron. Sessantuno persone arrivate ad Amsterdam dal Sudafrica sono risultate positive al Covid. Lo hanno fatto sapere le autorità olandesi che si sono attivate per il sequenziamento dei tamponi per verificare che si tratti del ceppo della nuova variante sudafricana.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Variante Omicron, in Europa rischio «alto o molto... SUDAFRICA Variante Omicron, il vaccino va aggiornato? Pfizer pronto in 100... L'INTERVISTA Variante Omicron, Garattini: «Ora i governi si alleino per... SUD AFRICA Variante Omicron, sintomi, contagiosità, diffusione: le... POLITICA Video

Variante Omicron: Rezza: rafforzare tracciamento

In via precauzionale, in seguito all'arrivo della variate Omicron, il ministero della Salute, raccomanda in una circolare firmata dal direttore della prevenzione Gianni Rezza, inviata alle Regioni, di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi o in caso di focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi e applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure già previste previste per la quarantena e l'isolamento già previste per la variante Delta.

Il gruppo indipendente di esperti OMS «Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution (TAG-VE)» ha classificato la variante B.1.1.529 come VOC (Variant of Concern), attribuendo la denominazione di variante Omicron, spiega Rezza nella circolare. È finora rilevata in Botswana (6), Sud Africa (59), Hong Kong (2) e Israele (1) secondo i dati riportati nel database GISAID EpiCoV. In Belgio è stato identificato un caso di SARS-Cov-2 da variante B.1.1.529 in una giovane donna che ha sviluppato i sintomi 11 giorni dopo aver viaggiato in Egitto via Turchia.

In Olanda confinamento notturno

l governo dei Paesi Bassi ha annunciato ieri una nuova serie di misure contro il Coronavirus, tra cui un confinamento notturno che costringerà bar e ristoranti a chiudere dopo le 17. Le misure avranno una validità iniziale di tre settimane, anche se il premier olandese, Mark Rutte, ha già annunciato che «non può garantire che il virus scomparirà in tre settimane». La chiusura notturna a partire dalle 17 interesserà come cinema e palestre, ma non i supermercati, che chiuderanno alle 20. «I contagi sono alti, più alti, ogni giorno più alti», ha lamentato Rutte durante una conferenza stampa in cui ha annunciato le misure. A partire da domenica ogni persona potrà ricevere un massimo di quattro persone a casa propria. Dobbiamo ridurre del 20 per cento il numero delle attività e degli spostamenti per ridurre il numero dei contagi«, ha sostenuto il 'premier' dei Paesi Bassi. «Oggi, 340 persone sono state ricoverate in ospedale con il coronavirus. Ora ci sono 2.600 casi attivi di Covid-19. Sentiamo spesso questi numeri ed è possibile che siamo diventati immuni», ha avvertito il ministro della Salute olandese, Hugo de Jonge. I Paesi Bassi hanno visto un picco di infezioni nelle ultime settimane. Nell'ultima settimana sono stati registrati più di 20.000 nuovi casi giornalieri, con un'incidenza di circa 900 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Nuovo record in Germania

In Germania i contagi da covid restano a numeri record. Secondo il Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67.125 casi e 303 vittime, per un totale complessivo rispettivamente di 5.717.295 contagi e 100.779 vittime.