Trump-Biden, diretta: Il presidente: «Covid, vaccino in arrivo». Biden: «Via chi ha causato tante morti»

A Nashville il secondo, ed ultimo, duello tv tra Donald Trump e Joe Biden. Il teatro è quello della Belmont University di Nashville. Per marcare subito le differenze Donald Trump è salito sul palco dell'ultimo dibattito presidenziale senza indossare la mascherina, Joe Biden invece ne indossava una nera che ha tolto appena arrivato davanti al suo podio.

Trump-Biden, i temi più importanti

Covid. «La pandemia sta andando via ovunque negli Usa e il vaccino è in arrivo». Lo ha detto Donald Trump aprendo l'ultimo dibattito presidenziale con Joe Biden prima del voto del 3 novembre. «Altro che scomparire, la pandemia negli Stati Uniti - ha detto Joe Biden - è Peggio che in Europa, e il presidente Trump non ha nessun piano». sono le prime parole del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden che ha proseguito così. «Un presidente responsabile di tante morti non può rimanere al potere»: lo ha detto Joe Biden in apertura dell'ultimo dibattito presidenziale con Donald Trump. «Il presidente Trump ha mentito e mente al Paese - ha insistito Biden - la gente sta morendo». «È colpa della Cina», ha risposto il presidente. Il rema del plexiglas. «Fermerò il virus, non il Paese»: lo ha detto Joe Biden nell 'ultimo duello tv con Donald Trump. «Ma per aprire il Paese servono misure standatd, le mascherine, il rispetto del distanziamento sociale, il plexigas ai tavoli dei ristoranti», ha spiegato. «New York è una città fantasma, il plexigas nei ristoranti non è la risposta, la cura non può essere peggiore del problema», ha replicato il presidente.

Le nuove regole del dibattito

Il dibattito questa volta dovrebbe essere più ordinato. Nel tentativo di evitare un'imbarazzante replica del poco edificante caos in cui è precipitato il duello di inizio ottobre, la commissione che regola i dibattiti ha detto che stasera durante un candidato verrà spento il microfono dell'altro. Trump ha subito tuonato contro queste nuove regole che sicuramente non fermeranno il suo tentativo di dominare anche stasera la scena.

Tanto più che questa volta il presidente entra nel ring con un obiettivo ben preciso: attaccare Biden per quello che il presidente e la stampa conservatrice stanno cercando a tutti i costi di fare diventare l «Huntergatè. Cioè la vicenda delle mail inserite dal New York Post, e consegnate al tabloid dall'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, che proverebbero che il figlio di Biden, Hunter, ha organizzato un gruppo di contatti illeciti tra il padre quando era vice presidente e dirigenti dell'azienda ucraina Burisma per la quale lavorava.

