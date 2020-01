Soleimani, Trump deluso dagli alleati. Pompeo: «Non ci aiutano». Poi colloquio con presidente Iraq per de-escalation

Donald Trump è deluso dagli alleati dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo: «Non stati d'aiuto come volevamo». La Nato sospende l'addestramento in Iraq, si complicano i rapporti con Baghdad.



Colloquio con il presidente dell'Iraq per de-escalation

Intanto

Pompeo ha parlato con il presidente iracheno Barham Salih «della decisione del presidente Donald Trump di intraprendere azioni difensive a protezione del personale americano». Lo ha detto lo stesso capo della diplomazia americana su Twitter, all'indomani del raid statunitense in cui è stato ucciso a Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani.ha aggiunto che gli Stati Uniti «rimangono impegnati per la de-escalation». Pompeo ha parlato anche con il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, si legge in un altro tweet dal contenuto quasi identico. Viene solo aggiunto che anche gli Emirati Arabi uniti «sono preoccupati per le continue provocazioni militare del regime iraniano».

