Francia, diretta Macron: stasera pronto a dichiarare il "coprifuoco" in zone rosse

Macron pronto a dichiarare il coprifuoco. Nel suo intervento in tv alle 20 annuncerà il coprifuoco dalle 21 alle 6 nelle zone di allerta massima a causa della pandemia di coronavirus. Lo anticipa Bfmtv, secondo cui Macron non pronuncerà il termine coprifuoco ma parlerà di «confinamento notturno». Dovrebbe poi essere ripristinato uno stato d'emergenza sanitario.

Intanto un decreto che instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario in Francia è stato adottato questa mattina dal Consiglio dei ministri, secondo quanto appreso da Bfm Tv. Lo stato d'emergenza - scaduto lo scorso 9 luglio in Francia e non prorogato - dovrebbe tornare nuovamente in vigore da venerdì a mezzanotte. Consentirà, in particolare, al governo di adottare provvedimenti urgenti che implicano la limitazione dei movimenti o delle libertà dei cittadini per motivi straordinari e temporanei.

