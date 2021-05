Israele, razzi da Gaza: morte due donne. «Sarà un conflitto senza tempo»

Sono ore di tesione tra Israele e gruppi armati palestinesi. Tutto è nato lunedì quando si è riacceso il conflitto dopo gli scontri tra la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Sono circa 250 i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele mentre la Striscia è stata colpita da alcuni bombardamenti dell'esercito israeliano. Due donne sono rimaste uccise ad Ashkelon, nel sud di Israele: i loro palazzi sono stati centrati da razzi di Hamas sparati da Gaza. E non è finita qui, perché un anziano è in fin di vita. E il bilancio sembra destinato ad aumentare col passare delle ore perché le due parti non sembrano intenzionate a fare un passo indietro. Quello in corso sono le violenze peggiori dai tempi dell'ultima guerra del 2014.

APPROFONDIMENTI ISRAELE Caos in Israele, Hamas lancia sette missili su Gerusalemme CONFLITTO Israele, da Gaza partiti 250 razzi, raid dell'esercito su 140... ISRAELE Gerusalemme, battaglia sulla Spianata: 9 morti e 300 feriti, Hamas... VIDEO Israele, crolla una grandinata: le drammatiche immagini della calca... GERUSALEMME Gerusalemme, scontri polizia-manifestanti per lo sfratto di famiglie

Israele, da Gaza partiti 250 razzi, raid dell'esercito su 140 obiettivi. Hamas: «Stop attacchi o sarà l'inferno»

Vittime

Le donne sono le prime vittime in Israele dall'inizio degli attacchi missilistici di lunedì. Il bilancio aggiornato invece a Gaza delle vittime degli attacchi israeliani iniziati ieri è di 28 morti tra i palestinesi e di 152 feriti. Tra gli obiettivi la casa di un comandante di un battaglione di Hamas, un sito di produzione di munizioni, il quartier generale dell'intelligence del gruppo di resistenza islamica e complessi militari di Hamas e della Jihad. I combattimenti iniziati ier sono stati chiamati dall'esercito israeliano "Operazione Guardiano delle Mura".

La situazione come detto sembra destinata a degenerare. Israele avrebbe respinto una richiesta

di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che sarebbe stata avanzata da Hamas. Lo Stato maggiore ha richiamato 5.000 riservisti: «Tutti i comandi si devono preparare ad una guerra più estesa senza limiti di tempo», ha detto il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Aviv Kochavi confermando l’ordine ai militari di colpire i membri operativi di Hamas e della Jihad islamica a Gaza.

Cosa è successo - Scontro tra Israele e Hamas a Gaza: è stata una notte molto agitata con oltre 200 razzi sparati dalla Striscia verso Gerusalemme e Ashkelon (città di circa 160mila abitanti vicino Gaza), 140 obiettivi palestinesi colpiti da Israele nella Striscia, 15 militanti di Hamas uccisi, secondo quanto riporta la Difesa israeliana, combattimenti, morti e feriti. Hamas chiede lo stop immediato degli attacchi israeliani: «Abbiamo lanciato razzi contro Ashkelon dopo un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City. Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno», afferma il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Ubaidah. Il conflitto è esteso in tutta la zona sud di Israele dove in queste ore suonano le sirene e le autorità hanno invitato i residenti a rimanere a casa e vicino ai rifugi antiatomici.

Com'è cominciata - La tensione, dunque, si estende da Gerusalemme a Gaza. La svolta in questo conflitto c'è stata dopo l'irruzione della polizia israeliana nella moschea Al Aqsa a Gerusalemme e sta continuando visto che Hamas ha deciso di rispondere lanciando razzi da Gaza (non succedeva dal 2014). Hamas aveva chiesto l'immediato ritiro della polizia israeliana dalla Spianata delle Moschee (detta anche dagli ebrei Monte del Tempio) e dal quartiere Sheikh Jarrah (Gerusalemme est), quello dove è partito tutto e dove si aspetta una sentenza della Corte Suprema sullo sfratto di dozzine di famiglie palestinesi (una settantina di persone). Lo sgombero dovrebbe far posto a famiglie israeliane.

Le reazioni - A Roma la Farnesina fa sapere in una nota che «l'Italia ribadisce la sua preoccupazione per l'escalation di attacchi e violenze in particolare a Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza e chiede che cessi immediatamente. Il Paese condanna fermamente i lanci di razzi da Gaza verso il territorio di Israele e ritiene che non siano giustificabili in alcuna circostanza». L'Italia, prosegue la nota, fa appello «a tutte le parti affinché adottino immediatamente misure di de-escalation e diano prova di responsabilità. È prioritario prevenire ulteriori vittime civili. Ogni violenza, provocazione e incitamento all'odio deve cessare e lo status quo dei Luoghi Sacri deve essere rispettato»

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA