Sparatorie in Germania ad Hanau, 8 morti e 5 feriti in due assalti a bar, caccia ai killer Video

Sparatorie in Germania, 8 morti. Il bilancio, riportato dalla Bild, indica anche 5 feriti gravi, è ancora provvisorio. Due sparatorie si sono registrate poco dopo le 23 in due locali di Hanau, città dell'Assia, in Germania, venti chilometri a est di Francoforte sul Meno. Lo scrive la Dpa, citando la polizia locale, precisando che si tratterebbe di locali dove si fuma il narghilè. La città, centomila abitanti, è sorvolata dagli elicotteri delle forze dell'ordine alla caccia di un'auto scura dalla quale sarebbero partiti i colpi. Almeno una persona è stata fermata dalla polizia, ma non è confermato che si tratti dell'assassino. E ancora non è chiaro se a sparare sia stata una sola persona.

La polizia non ha fornito dettagli, ma i media tedeschi parlano di numerosi colpi d'arma da fuoco sparati in un locale per fumare il narghilè del centro della città. Gli autori del gesto si sono poi spostati in macchina in un altro quartiere e hanno ricominciato a sparare in un altro locale.

Almeno un uomo è stato fermato dalla polizia. Le due sparatorie, da quanto si è appreso, riguardano i cosiddetti sisha bar, locali in cui è possibile fumare i narghilé.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020 .

