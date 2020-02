Sparatorie in Germania ad Hanau, 8 morti e 5 feriti in due assalti a bar, caccia ai killer Video

Sparatorie in Germania, 8 morti. Il bilancio, riportato inizialmente dalla Bild e quindi confermato dalla polizia, indica anche 5 feriti gravi. Due sparatorie si sono registrate poco dopo le 23 in due locali di Hanau, città dell'Assia, in Germania, venti chilometri a est di Francoforte sul Meno. Si tratta di locali dove si fuma il narghilé frequentati in genere da giovani mediorientali e nordafricani, ma non solo. Tra le vittime, sempre secondo la Bild, vi sono immigrati curdi.

La città, centomila abitanti, è stata subito sorvolata dagli elicotteri delle forze dell'ordine alla caccia di un'auto scura dalla quale sarebbero partiti i colpi. Almeno una persona, un giovane di 26 anni, è stata arrestata dalla polizia, ma non è confermato che si tratti dell'assassino o dell'unico assassino, perché le forze dell'ordine non hanno interrotto la caccia. La pista più seguita è quella di un regolamento di conti fra bande probabilmente legate allo spaccio di droga.



Le sparatorie sono state almeno due: prima nel locale

Arena Bar & Café

nella centrale piazza Kurt Schumacher, nel quartiere di Kesselstadt. Qui si conterebbero i primi cinque morti, colpiti da pallottole sparate da un'auto in corsa. Poi l'assassino o gli assassini si sono spostati in macchina in un altro quartiere e hanno ricominciato a sparare in un altro bar nella zona di Heumarkt: in questo caso almeno un uomo sarebbe entrato nel bar per poi aprire il fuoco e uccidere altre tre persone.

Le due sparatorie, da quanto si è appreso, riguardano i cosiddetti shisha bar, locali in cui è possibile fumare tavacco profumato con i narghilé.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020 .

