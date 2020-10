Covid, diretta mondo: in Usa superati 7,5 milioni di casi. Record in Germania. Colombia, allarme voli

Negli Stati Uniti sono stati superati i 7,5 milioni di casi di Covid. Lo annuncia la Johns Hopkinks University, secondo cui il Paese conta ad oggi 7.500.964 contagi, inclusi 210.886 decessi. Secondo l'università americana il Paese ha registrato ieri almeno 43.562 nuovi contagi, mentre i decessi nelle 24 ore sono stati 705. I totali includono i casi registrati nei 50 Stati, nel Distretto di Columbia, nei territori statunitensi e quelli di persone rimpatriate.

Germania: le nuove infezioni sono 2.828 secondo il Robert Koch Institute (RKI), con 16 nuovi decessi, per un totale di 9.562 morti dall'inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei pazienti - 449 - sottoposti a cure intensive. Nuovo record di casi quotidiani di contagio da Coronavirus in: le nuove infezioni sono 2.828 secondo il Robert Koch Institute (RKI), con 16 nuovi decessi, per un totale di 9.562 morti dall'inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei pazienti - 449 - sottoposti a cure intensive. Numero record dei contagi in Bulgaria: nelle ultime 24 ore si sono registrati 463 casi di coronavirus su 5.431 test diagnostici effettuati, ovvero oltre l'8% dei test. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei contagi a oggi raggiunge il numero di 22.306. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono otto e il numero complessivo delle vittime sale a 862. I casi attivi in Bulgaria sono attualmente 6.134, mentre negli ospedali sono ricoverati 971 pazienti, 57 dei quali in terapia intensiva. La Bulgaria rientra nella zona arancione nella lista dei paesi europei a rischio Covid-19. A fine settembre, il governo ha deciso di prorogare di due mesi, a partire dal primo ottobre e fino alla fine di novembre, la "situazione di emergenza" per il Covid-19 nel Paese. Il governo aveva annunciato che durante questo periodo non sarebbe orientato a imporre o ripristinare pesanti misure restrittive.

Libia riapre le moschee

Colombia, allarme per i voli

Il Consiglio presidenziale del governo diha disposto «la riapertura delle moschee per tutte le preghiere a partire da venerdì prossimo», con tutte le precauzioni necessarie, dopo oltre sette mesi di chiusura a causa della pandemia da coronavirus. La decisione di riaprire le moschee è arrivata dopo approfondite consultazioni con il Comitato scientifico per la lotta ale ai gestori e ai fedeli verrà chiesto di adottare tutte le misure preventive necessarie per limitare il rischio di diffusione del coronavirus nelle moschee. Le autorità libiche hanno chiuso in via precauzionale le moschee lo scorso marzo per arginare la diffusione di casi, ormai oltre 38.000 dall'inizio dell'epidemia, con 602 morti e oltre 15.000 guariti, secondo il Centro nazionale per il controllo delle malattie.L'arrivo innegli ultimi giorni di cinque colombiani positivi al Covid-19, dopo aver viaggiato in aerei provenienti da, ha allarmato le autorità di Bogotà che hanno aperto inchieste per stabilire eventuali responsabilità sia delle compagnie aeree sia degli stessi passeggeri. Il direttore di 'Migracin Colombià, Juan Francisco Espinosa, ha confermato che il suo organismo e l'Authority dell'Aviazione civile colombiana stanno indagando su come sia stato possibile che le compagnie coinvolte abbiano permesso l'ingresso a bordo dei contagiati, pur essendo a conoscenza delle rigide norme esistenti in Colombia che proibiscono l'ingresso nel Paese di persone non negative ai test del Covid-19.

In base alle norme in vigore, le compagnie aeree si espongono a sanzioni economiche di 4.000 dollari per ogni passeggero positivo rilevato all'arrivo. Inoltre l'organismo migratorio ha trasferito i dossier dei cinque casi alla Procura affinché si determini se sia opportuno aprire processi penali nei confronti dei vettori e degli stessi passeggeri che, coscienti del contagio, hanno comunque deciso di salire a bordo degli aerei per tornare in Colombia. Dopo la localizzazione dei contagiati nell'aeroporto El Dorado di Bogotà, le autorità ne hanno disposto la quarantena, un provvedimento che ha riguardato anche i passeggeri seduti vicino a loro, i quali sono anche stati sottoposti a test per verificare la presenza o meno del Covid-19.



Nuova Zelanda, nessun nuovo caso

Laha ancora una volta «schiacciato» il Coronavirus e non ha casi attivi di Covid-19 a trasmissione locale. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute del paese, Chris Hipkins: «È una grossa pietra miliare. I neozelandesi ancora una volta hanno schiacciato il virus grazie al loro comportamento collettivo». Già nei mesi scorsi le autorità del paese avevano celebrato il raggiungimento del traguardo di nessun nuovo caso a trasmissione locale per cento giorni consecutivi, ma poi era emerso un nuovo focolaio. Da allora sono stati registrati 186 infezioni, il 100% delle quali ora rientrate.

Un traguardo che non deve far cantare vittoria anticipatamente, ha avvertito il ministro, esortando i suoi connazionali a mantenersi «costantemente vigili e a partecipare all'impegno collettivo» per continuare a dominare il virus. Il focolaio di agosto verrà considerato ufficialmente "chiuso" tra un mese se non saranno emersi nuovi casi al termine di due periodi di incubazione. Tre contagi sono stati scoperti oggi, ma tutti al confine. Da 12 giorni non compare invece più un singolo nuovo contagio da Covid-19 a trasmissione locale.



Australia, cala la fecondità

Il coronavirus pesa sull'immigrazione in Australia, che si avvia a scendere a livelli negativi per la prima volta dalla seconda guerra mondiale: secondo le previsioni annunciate ieri dal ministro del Tesoro Josh Frydenberg, l'anno fiscale 2020/21 vedrà un saldo negativo (-72 mila persone) dell'immigrazione netta, che non risalirà a livelli pre-pandemia per almeno quattro anni. Secondo le previsioni il saldo fra quante persone entrano in Australia e vi rimangono per più di 12 mesi e le persone che lasciano il Paese nello stesso periodo, dovrebbe passare da 154 mila nel 2019/20 a -72 mila nel 2020/21 e -21.600 nel 2021/22, prima di risalire gradualmente fino a circa 201 mila nei successivi quattro anni. È in caduta anche il tasso di fecondità degli australiani (il numero medio di figli per ogni donna): da 1,9 nel 2019/20 a 1,58 previsto nel 2020/22.

