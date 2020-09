Covid Francia, due Nobel chiedono il «lockdown dell'Avvento» per salvare il Natale

La Francia fa i conti con una vera e propria emergenza coronavirus. Un «lockdown d'Avvento», dall'1 al 20 dicembre, per far sì che le celebrazioni natalizie in famiglia possano svolgersi con un rischio ridotto di trasmissione del coronavirus: è la proposta lanciata alle autorità francesi da due economisti vincitori del premio Nobel Esther Duflo e Abhijit Banerjee, in un editoriale per il quotidiano Le Monde. Un'opzione così «chiara, uniforme e trasparente», a loro parere, ridurrebbe i pericoli di infezione per le persone più vulnerabili, compresi gli anziani. Secondo la coppia Duflo e Banerjee, che hanno vinto il Nobel nel 2019 per il loro lavoro sulla riduzione della povertà, un blocco di questo tipo avrebbe un impatto limitato sulle scuole e sarebbe meno dannoso dal punto di vista economico rispetto alla «cancellazione totale del Natale» o a un lockdown più severo in seguito se le festività di fine anno dovessero innescare un'ondata di infezioni peggiore. «Le persone - hanno spiegato - potrebbero essere incoraggiate a fare i loro acquisti natalizi a novembre».



Covid, medici francesi pessimisti

L'epidemia è prevista che durerà per lunghi mesi in autunno e inverno, con un sistema sanitario «incapace di rispondere a tutte le sollecitazioni», ha avvertito Brouet in una intervista al Journal du Dimanche mentre i numeri del contagio del coronavirus continuano a crescere in tutto il paese. «Ci aspetta una prova. Ma i professionisti della Sanità, all'origine del miracolo della primavera, non potranno nuovamente rimediare alle carenze strutturali, molti sono traumatizzati ed esausti», ha sottolineato Bouet.

