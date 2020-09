Covid, Gran Bretagna trema. «Tra un mese avremo cento morti al giorno»

Il Regno Unito può aspettarsi 100 morti al giorno per coronavirus entro tre o quattro settimane, secondo uno dei consulenti scientifici del governo, l'esperto di modelli di malattie infettive, Graham Medley, che partecipa allo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage).

Graham Medley, a member of the Sage advisers, says he is worried the lag between rising cases and rising deaths could mean we do not act soon enough. He says he never heard the Sage committee discuss the 10pm closure of pubs. https://t.co/ma3EOapnvW

