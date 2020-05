Virus diretta: a Wuhan primo caso dal 4 aprile. Fauci in isolamento: «Contatto con infetto alla Casa Bianca»

Coronavirus, a Wuhan si registra il primo caso dal 4 aprile. E negli Usa Il virologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il Covid19 è in isolamento: «Contatto con infetto alla Casa Bianca». Torna il coronavirus a Wuhan, la città cinese epicentro della pandemia di Covid19 che finora ha fatto 279.329 morti in tutto il mondo. Le autorità locali hanno rilevato il primo caso di contagio dal quattro aprile scorso, ha reso noto la Commissione Sanità della città, secondo quanto riporta la Cnn online. Il paziente à in condizioni critiche. A Wuhan finora si contano 3.869 morti provocati dal coronavirus a fronte di 50.334 casi.

Usa: 25.000 casi in 24 ore, oltre 1,3 milioni in totale. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri più di 25.000 nuovi casi di coronavirus, un livello che ha portato il totale dei contagi nel Paese oltre la soglia di 1,3 milioni: è quanto emerge dal conteggio dell'università Johns Hopkins. I nuovi casi confermati sono stati 25.621, con un totale che segna adesso quota 1.309.541. I morti sono 78.794.

Fauci in autoisolamento per 14 giorni. Il virologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto «a basso rischio» con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo al test. Lo ha riferito lui stesso alla Cnn. Salgono così a tre gli esperti sanitari della task force in auto quarantena.

Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha spiegato che lavorerà da casa ma che potrebbe andare nel suo ufficio al National Institutes of Health dove è da solo. Sarà testato ogni giorno. Ieri era negativo.





10:18

