Coronavirus diretta, in Brasile 20 mila morti, decessi raddoppiati in 12 giorni

Coronavirus, non si ferma la corsa della pandemia da Covid19 in Brasile, Paese che vede raddoppiate le vittime in 12 giorni, con oltre 310 mila contagi. Nuovo record di decessi per Covid19 in Brasile nelle ultime 24 ore con 1.188 morti, secondo dati del ministero della Salute. Il bilancio delle vittime sale a 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per un totale di 310.087. Il bilancio ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio, i morti nel Paese sudamericano erano 10 mila.

Usa: 1.255 decessi in 24 ore. Altri 1.255 decessi si sono aggiunti in 24 ore negli Stati Uniti al bilancio delle vittime del coronavirus. Lo fa sapere la Johns Hopkins University. Il dato precedente delle 24 ore era stato di 1.561 morti. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale quindi a 94.661. I contagi nel Paese più colpito dalla pandemia in termini di numero di vittime sono ora 1.576.542.

Germania: 460 contagi e 27 decessi in un giorno. In Germania continua a scendere il numero dei contagi e dei decessi causati dal Covid-19. In base ai dati diffusi dal Robert Kock Institute, in 24 ore sono stati registrati 460 nuovi casi della malattia a un totale di 177.212 e 27 decessi, che fanno salire le vittime dall'inizio dell'epidemia a 8.174. Ieri sono stati notificati 745 nuovi contagi e 57 decessi, con un tasso di letalità del 4,6% e un indice di contagio dello 0,92.

Regno Unito: 14 giorni di quarantena per chi arriva dall'estero. Il Regno Unito imporrà 14 giorni di quarantena ai viaggiatori che arrivano dall'estero, per limitare la diffusione del Coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Irlanda del Nord Brandon Lewis. «Le persone che arrivano nel Regno Unito dovranno mettersi in quarantena per contenere il tasso di trasmissione della malattia», ha detto Lewis.

India: record di oltre 6.000 casi in 24 ore. L'India ha registrato oltre 6.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto finora segnato nel Paese: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi contagi sono 6.088, che portano il totale a quota 118.447: finora nel Paese 3.583 persone sono morte a causa della malattia e oltre 48.500 sono guarite.

