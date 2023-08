Dimentica la nipotina per otto ore in auto sotto al sole: bimba di 14 mesi muore a New York. Il dolore della mamma: «Ci incontreremo di nuovo»

Morta a 14 mesi a New York dopo che sua nonna l'ha dimenticata sul sedile posteriore dell'auto per otto ore mentre era al lavoro. Chyasia Evans non ce l'ha fatta, il suo corpicino ha ceduto al colpo di calore dopo che la sua temperatura corporea ha raggiunto gli oltre 41 gradi.

Dimentica la nipote in auto e va a lavoro, bimba di 14 mesi muore

La nonna - una donna di 54 anni di Greenlaw - doveva portarla al nido prima di andare a lavoro, ma si è dimenticata di lasciare la piccola all'asilo ed è andata diretta in ufficio.

L'addio straziante della mamma

La zia di Chyasia ha detto alla NBC, come riporta il Mirror, che la temperatura corporea della piccola era salita a 106 gradi (oltre 41 gradi) - circa sette gradi in più rispetto alla temperatura corporea media per i bambini. Distrutta dal dolore la mamma, Jessica Watkins, ha organizzato una eglia nel parcheggio in cui è morta la piccola. Il piazzale era pieno di palloncini rossi e peluche. Jessica con un gioco della bimba in mano ha detto: «So che sarai il mio angelo custode e ti amo finché non ci incontreremo di nuovo piccola», ha detto e ha aggiunto che l'ultima cosa che ha detto alla piccola è stato: «Ti amo, principessa» mentre la salutava lunedì mattina. La morte della bambina rimane sotto inchiesta e la polizia della contea di Suffolk ha detto mercoledì mattina che gli agenti non hanno presentato alcuna accusa.