Onu, Di Maio incontra le associazioni ebraiche Usa: "In prima linea contro il razzismo"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha incontrato le Associazioni ebraiche americane a New York, in occasione della sua visita per partecipare alla 74esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Di Maio, riferisce una nota della Farnesina, ha voluto sottolineare come l'Italia sia «in prima linea» nella lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, alla xenofobia, all'intolleranza e ad ogni forma di discriminazione, tanto da farne «una delle priorità» del mandato italiano al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite 2019-2021.

Il ministro ha poi ricordato che, nell'ambito del contrasto all'antisemitismo, l'Italia ha sostenuto l'adozione, a dicembre 2018, da parte del Consiglio dell'Unione Europea in materia di Giustizia e Affari Interni, di una «Dichiarazione sull'antisemitismo e la sicurezza delle comunità e delle istituzioni ebraiche» e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà all'International Leaders Forum a Gerusalemme nel gennaio 2020 per commemorare l'Olocausto ed il 75esimo anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA